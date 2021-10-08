Рязанский суд приговорил сторожа автостоянки к двум годам колонии

Мужчина воровал деньги с предприятий.

Рязанский суд вынес приговор мужчине, который воровал деньги с предприятий. Подробности привела пресс-служба региональной прокуратуры.

В марте 2020 года мужчина работал сторожем одной из местных автостоянок. Находясь в будке охраны, он открыл ключом сейф и взял 31 470 рублей. Позже, в октябре 2020 года, он похитил деньги у предприятия РМПТС, сорвав навесной замок с входной двери слесарного помещения. На этот раз он украл средства в размере 22 856 рублей.

С учетом того, что мужчину досрочно освободили в 2019 году, суд назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор сторонами по делу не обжаловался и вступил в законную силу.