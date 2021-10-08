Рязанский оперштаб сделал предупреждение для работодателей в связи с коронавирусными ограничениями
Работодатели должны организовать дистанционную работу для части сотрудников, включая людей «группы риска».
Опергруппа регионального правительства сообщила о необходимости соблюдения ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
В сообщении отметили, что работодатели должны организовать дистанционную работу для части сотрудников, включая людей «группы риска». Также должна быть организованы качественная работа «входных фильтров», соблюдаться масочный режим и социальная дистанция, регулярная дезинфекция и другие меры.
Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию.