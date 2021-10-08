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Около «Барса» на Есенина в Рязани снесли автозаправку
Кроме того, близлежащий участок освободили от деревьев. Отметим, что на заборе отсутствует информационный стенд о возможном строительстве.

Около «Барса» на Есенина в Рязани снесли автозаправку. Территорию огородили строительным забором.

Кроме того, близлежащий участок освободили от деревьев. Отметим, что на заборе отсутствует информационный стенд о возможном строительстве.

Напомним, участок входит территорию строительства жилого комплекса с шестью высотками на месте «Барса» на Есенина и «Апельсина». Власти утвердили проект планировки территории в 2018 году. В 2021 году стало известно, что застройщик согласился снизить высоту будущих зданий.