Около «Барса» на Есенина в Рязани снесли автозаправку
Кроме того, близлежащий участок освободили от деревьев. Отметим, что на заборе отсутствует информационный стенд о возможном строительстве.
Около «Барса» на Есенина в Рязани снесли автозаправку. Территорию огородили строительным забором.
Кроме того, близлежащий участок освободили от деревьев. Отметим, что на заборе отсутствует информационный стенд о возможном строительстве.
Напомним, участок входит территорию строительства жилого комплекса с шестью высотками на месте «Барса» на Есенина и «Апельсина». Власти утвердили проект планировки территории в 2018 году. В 2021 году стало известно, что застройщик согласился снизить высоту будущих зданий.