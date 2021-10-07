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Вирусолог назвал «виновника» новой волны COVID-19 в России
Специалист заявил, что около 85% всех госпитализаций связано с этим. По словам специалиста, разработчики вакцин начали работать над новыми комбинированными препаратами, которые будут содержать антигены нескольких доминирующих генотипов вируса.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Р. Ф., профессор Александр Бутенко рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом в России может стать началом новой волны пандемии. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Бутенко отметил, что штамм «дельта» является главным «виновником» распространения коронавируса. По его словам, штамм уже завоевал большую территорию Евразии. Специалист заявил, что около 85% всех госпитализаций связано с этим штаммом.

Бутенко объяснил, что у «дельты» короче инкубационный период, из-за чего выше скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку.

По словам специалиста, разработчики вакцин начали работать над новыми комбинированными препаратами, которые будут содержать антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Он добавил, что такие вакцины будут защищать от всех вариантов коронавируса.