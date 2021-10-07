В Спасском районе полиция остановила пьяного тракториста
Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него обнаружили 0,580 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Спасском районе полиция остановила пьяного водителя на тракторе. Об этом сообщила
При общении с водителем полиция обнаружила, что от него пахнет алкоголем, он неуверенно ходит, у него покраснело лицо.
Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него обнаружили 0,580 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы.