В Спасском районе полиция остановила пьяного тракториста

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него обнаружили 0,580 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Спасском районе полиция остановила пьяного водителя на тракторе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

При общении с водителем полиция обнаружила, что от него пахнет алкоголем, он неуверенно ходит, у него покраснело лицо.

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него обнаружили 0,580 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы.