В сентябре 2021 года родились Устина, Венера и Доброслав
В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, какие имена детям давали рязанцы в сентябре 2021 года.
В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, какие имена детям давали рязанцы в сентябре 2021 года.
Самыми популярными именами у мальчиков были — Михаил, Александр, Иван, Матвей, Максим, Артем, Дмитрий, Кирилл, Егор. Среди девочек — Полина, Анна, Варвара, Василиса, Мария, София, Алиса, Виктория, Александра.
Среди редких имен у мальчиков встречались Доброслав, Всеволод, Савелий, Макар, Платон, Альберт, Роберт, Георгий.
Также в Рязанской области родились — Устина, Серафима, Гликерия, Аврора, Венера, Виолетта, Агнесса, Лилия.