В Рязани после жалоб закрыли бордель с африканками
Участковые установили, что квартиру сдавала женщина, проживающая в другой области. Полиция провела с ней беседу. Хозяйка попросила жильцов освободить жилье.
В Рязани после жалоб закрыли бордель с африканками на улице Вокзальной. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Участковые установили, что квартиру сдавала женщина, проживающая в другой области. Полиция провела с ней беседу. Хозяйка попросила жильцов освободить жилье.
Ранее рязанцы сообщили, что бордель в доме № 85 по улице Вокзальной открылся в 2020 году. Туда приходили «кавказцы и гости ближнего среднеазиатского зарубежья».