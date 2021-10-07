В Рязани после жалоб закрыли бордель с африканками

Участковые установили, что квартиру сдавала женщина, проживающая в другой области. Полиция провела с ней беседу. Хозяйка попросила жильцов освободить жилье.

В Рязани после жалоб закрыли бордель с африканками на улице Вокзальной. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Участковые установили, что квартиру сдавала женщина, проживающая в другой области. Полиция провела с ней беседу. Хозяйка попросила жильцов освободить жилье.

Ранее рязанцы сообщили, что бордель в доме № 85 по улице Вокзальной открылся в 2020 году. Туда приходили «кавказцы и гости ближнего среднеазиатского зарубежья».