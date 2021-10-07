В Кадомском районе на пожаре пострадал мужчина
На место выезжали два автомобиля и пять человек личного состава противопожарной службы. Причина возгорания уточняется.
В четверг, 7 октября, в Кадоме произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 5:44. Загорелась баня, площадь пожара составила 18 квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина 1952 года рождения. По предварительной информации, он получил ожоги.
На место выезжали два автомобиля и пять человек личного состава противопожарной службы. Причина возгорания уточняется.