Свекор пропавшей Елены Логуновой извинился за шутку о «съеденных ребрах»

Ранее Сергей Логунов заявлял журналистам, что пропавшую девушку вывозили кусками в чемодане, а в деревне «ели ее ребра».

Свекор пропавшей Елены Логуновой извинился за шутку о «съеденных ребрах». Об этом Сергей Логунов заявил в программе «На самом деле» на Первом канале в эфире от 7 октября.

«Перед теле-радиоаудиторией хотел извиниться за те слова. В том контексте, котором было это подано, я увидел, что проявил слабость», — отметил он.

По его словам, это было «третье общение с дотошными журналистами вопреки его желанию».

Ранее Сергей Логунов заявлял журналистам, что пропавшую девушку вывозили кусками в чемодане, а в деревне «ели ее ребра».