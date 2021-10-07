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Супруг пропавшей Елены Логуновой солгал полиграфу на вопросе о смерти девушки
Результаты полиграфа намерены предоставить в правоохранительные органы.

Супруг пропавшей Елены Логуновой солгал полиграфу на вопросе о смерти девушки. Александр Логунов прошел проверку на детекторе лжи в программе «На самом деле» на «Первом канале» в эфире от 7 октября.

— Считаете ли вы, что Елена жива, — спросил полиграфолог Роман Устюжанин у Логунова.

— Да.

— Ответ «да» — ложь.

«Я не могу снять с вас обвинение. Сегодня вы произвели хорошее впечатление. В интересах следствия я не могу всего рассказать, что я получил. Реакция указывает на причастность к событиям, и я ничего с этим поделать не могу», — заявил Роман Устюжанин.

Также он отметил, что понимает, почему его ранее в третий раз попросили пройти полиграф полиграфолог Роман Устюжанин.

Полиграфолог заявил, что во время программы все мысли Александра по поводу «трагического события уходят в строну Сысоева[Район с кладбищем в Рязани. — Прим. Ред.]".

-Предполагаете ли вы, что трагическая развязка произошла в районе Сысоево?

-Нет.

-Ответ «нет» — ложь.

Результаты полиграфа намерены предоставить в правоохранительные органы.