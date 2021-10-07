С 1 ноября изменится порядок получения пособий

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября. В электронной форме заявление можно подать через портал госуслуг, кроме случаев, когда оно подается представителем заявителя: в этой ситуации нужен документ, подтверждающий полномочия.

С 1 ноября изменится порядок получения пособий. До 31 октября нужно подать заявление, чтобы получить выплату на детей. Порядок разъяснил юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев, передает Life .

Специалист объяснил, что деньги выплатят одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей, которые являются гражданами России. 10 тысяч перечислят на каждого ребенка от шести до 18 лет при условии достижения ребенком шести лет не позже 1 сентября 2021 года.

Выплата также положена инвалидам, людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся по основным общеобразовательным программам. Деньги может получить родитель или законный представитель.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября. В электронной форме заявление можно подать через портал госуслуг, кроме случаев, когда оно подается представителем заявителя: в этой ситуации нужен документ, подтверждающий полномочия.

В ПФР рассказали, что выплата на школьников — единовременная мера поддержки, которая поступит не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. Чтобы заполнить заявление, нужно указать номер лицевого счета в банке. В Пенсионном фонде добавили, что счет должен принадлежать родителю, который подает заявление.

Экономист Андрей Лобода напомнил, что в начале октября правительство инициировало передачу Пенсионному фонду социальных выплат, которые будут осуществляться по принципу «одного окна» с использованием системы социального казначейства. Специалист отметил, что сейчас выплаты осуществляют региональные органы власти и Федеральная служба по труду и занятости. Теперь в ПФР перейдет 17 видов выплатЮ в том числе пособия на детей, обязательные выплаты пострадавшим от радиационных аварий, выплаты жертвам репрессий.

Также речь идет о пособиях неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, выплатах компенсаций по ОСАГО инвалидам.

Кроме того, с 1 ноября проведут перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Обращаться в ПФР для этого не нужно: перерасчет сотрудники сделают самостоятельно по информации, которая есть в распоряжении территориальных органов фонда.