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Россиян предупредили о подорожании сигарет до конца года
К такому выводу пришли аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.

Аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru спрогнозировали подорожание сигарет до конца года. Результаты их исследований привели РИА Новости.

По их данным, в среднем сигареты могут подорожать до 140-145 рублей. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав динамику продаж за первое полугодие в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. За основу были взяты цены на традиционные сигареты и электронные системы нагревания табака.

За последнее полугодие сигареты уже выросли в цене — пачка подорожала примерно на 12,4 процента. Аналитики связывают рост цен с повышением с 1 января акцизов на табак и табачные изделия.

Стоимость стиков при этом не изменилась — 155 рублей за пачку. Как полагают аналитики, до конца года она, скорее всего, вырастет не более чем на пять-семь процентов.