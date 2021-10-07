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Под Рязанью перекроют движение из-за «Есенинского пробега»
9 октября пройдет 41-й областной фестиваль бега «Есенинский пробег», который посвящен 126-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Фестиваль откроют на площади Ленина в Рыбном. Старт запланирован на 12 часов. Участники выйдут на дистанцию 21,1 км.

В субботу, 9 октября, в Рыбновском районе перекроют движение из-за «Есенинского пробега». Об этом сообщили в региональном минспорте.

9 октября пройдет 41-й областной фестиваль бега «Есенинский пробег», который посвящен 126-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Фестиваль откроют на площади Ленина в Рыбном. Старт запланирован на 12 часов. Участники выйдут на дистанцию 21,1 км.

Маршрут полумарафона пройдет по дороге Рыбное — Константиново. С 9:30 до 15:00 будет перекрыто движение по этому участку. Для временного проезда по маршруту движение будет открыто с 10:45 до 11:30.

По итогам победителям вручат грамоты, медали, призы. Предварительные результаты и итоговый протокол опубликуют на сайте.