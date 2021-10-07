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Опубликовано видео обследования подвала дома, где жила пропавшая Елена Логунова
Подвал и чердак дома обследовали правоохранители.

Появилось видео обследования подвала дома на улице Черновицкой, в котором жила пропавшая Елена Логунова. Кадры опубликовал портал Vidsboku.

Как пишет издание, по признанию председателя ТСЖ Рамазана Аббасова правоохранители осматривали подвал трижды и наносили «какую-то жидкость». Помимо подвала оперативники также осмотрели чердак жилого дома, но ничего не нашли.

Аббасов также заверил, что дверь в подвал запирается на замок, ключ от которого есть только у него и сантехника.

Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года при загадочных обстоятельствах. Историю девушки показали на федеральном канале.