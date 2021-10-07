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В Рязани завершили расследование дела о массовом ДТП на мосту через Трубеж
Во время рейса водителю стало плохо, он потерял сознание и врезался в попутные автомобили.

В Рязани завершили расследование дела о массовом ДТП на мосту через Трубеж. Об этом сообщил региональный следком.

ДТП случилось 12 апреля 2021 года. Водитель пассажирского автобуса прошел предрейсовый осмотр водителей. Несмотря на то, что мужчина имел завышенные показатели по артериальному давлению в пределах 175/110, его все равно допустили к работе.

Во время рейса его состояние ухудшилось. Водитель потерял сознание, не справился с управлением и врезался в попутные автомобили. Пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок. Пять из них были госпитализированы.

Следователи собрали доказательную базу и направили уголовное дело в суд.