Wildberries потратит 8 млрд рублей на строительство логистического центра под Рязанью

Строительство «Центра обеспечения омниканальной торговли» начнется во втором квартале 2022 года на территории индустриального парка «Рязанский» в Рыбновском районе. Предполагаемые сроки ввода объекта — третий квартал 2023 года. Инвестпроект предусматривает создание 5000 новых рабочих мест. Ориентировочный объем инвестиций составит 8 млрд рублей.

Wildberries потратит 8 млрд рублей на строительство логистического центра в Рязанской области. Соглашение о реализации инвестиционного проекта компании на территории региона в среду, 6 октября, подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор компании ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук, встреча прошла в представительстве Рязанской области в Москве.

Строительство «Центра обеспечения омниканальной торговли» начнется во втором квартале 2022 года на территории индустриального парка «Рязанский» в Рыбновском районе. Предполагаемые сроки ввода объекта — третий квартал 2023 года. Инвестпроект предусматривает создание 5000 новых рабочих мест. Ориентировочный объем инвестиций составит 8 млрд рублей.

Любимов заявил, что это очень «крупная инвестиция» для региона. Также он отметил, что в центре появится пять тысяч рабочих мест с «очень приличной зарплатой».

«Синергетический эффект от прихода „Вайлдберриз“ может быть колоссальным для наших предприятий, которые могут прийти под „Вайлдберриз“. Эта серьезная логистическая площадка, притягивает не только тех, кто занимается продажей, но и производителей.

Это очень серьезный якорный проект, который подтащит за собой многих. В этом отношении мы работаем не только на ближайшее будущее региональной экономики, а смотрим на горизонт 5-7-летнего периода», — подчеркнул Любимов.

Татьяны Бакальчук подтвердила, что на территории индустриального парка «Рязанский» появится кластер для местных производителей, где они смогут продавать свои товары на площадке «Вайлдберриз».

Также Бакальчук отметила, что на территории Рязанской области активно развивается торговля в онлайн.

«По итогам 9 месяцев 2021 года число предпринимателей из региона, реализующих свою продукцию через Wildberries, выросло в 5 раз год к году до 1 650, а их продажи увеличились на 167% год к году до 1,9 млрд рублей. Мы надеемся, что открытие нового логистического комплекса позволит оказать поддержку местному бизнесу и в целом повысит уровень жизни в регионе благодаря созданию новых рабочих мест», — рассказала Татьяна Бакальчук.

Справка:

ООО «Вайлдберриз» — один из крупнейших онлайн-ритейлеров, ключевым ассортиментом которого является одежда, обувь и аксессуары — более 80 тыс. брендов. Помимо России компания представлена в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии и Польше. По данным аналитического агентства Data Insight (2020 г), Wildberries в течение трех лет являлся крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж с ежедневным полуторамилионным потоком заказов.

Индустриальный (промышленный) парк «Рязанский» площадью 559 га — активно развивающаяся территория для размещения резидентов. В настоящее время свою готовность строить там свои производственные площадки проявили 14 инвесторов. По факту завершения создания индустриального парка предполагается, что совокупно на его предприятиях-резидентах будет создано более 2,5 тысяч рабочих мест.