В Рязани мигрант случайно убил соседа и скрылся

Потерпевший получил раны, в том числе у него повредилась бедренная вена. Через некоторое время пострадавший скончался, а подсудимый покинул квартиру.

В Рязани рассмотрели уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина Таджикистана, который случайно убил соседа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В октябре 2020 года в арендованной квартире в одном из районов Рязани потерпевший «причинил осужденному телесные повреждения». Последний взял нож и в ответ нанес не менее шести ударов по рукам, ногам, туловищу. Потерпевший получил раны, в том числе у него повредилась бедренная вена. Через некоторое время пострадавший скончался, а подсудимый покинул квартиру. Погибшего родственники нашли мертвым через два дня.