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Рязанских пенсионеров предупредили о мошенниках
За составление обращения на пересчет мошенники могут требовать несколько десятков тысяч рублей. В ПФР напомнили, что эта услуга предоставляется бесплатно.

Рязанских пенсионеров предупредили о мошенниках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда.

Юристы предлагают пенсионерам бесплатно проверить назначения пенсий. После выясняется, что выплаты начислены ошибочно и нужно составить перерасчет. За эту услугу мошенники требуют до нескольких десятков тысяч рублей.

В ПФР рассказали, что обращение о порядке начисления пенсий и обосновании размера выплаты предоставляется бесплатно.

Обращение можно подать на сайте ПФР, в клиентской службе или направить по почте. Личный прием граждан ведется по предварительной записи по телефону +7 (800)600-07-44 или через личный кабинет на сайте ПФР.