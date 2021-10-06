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Рязанская область презентует регион в Торгово-промышленной палате России. Прямая трансляция
На презентации представят экономический, промышленный и туристический потенциал региона, а также крупные инвестиционные проекты.

Рязанская область презентует регион в Торгово-промышленной палате России. Текстовую трансляцию читайте на сайте РЗН. инфо, видео смотрите в телеграм-канале РЗН.инфо. Начало в четверг, 7 октября, в 12:00.

На презентации представят экономический, промышленный и туристический потенциал региона, а также крупные инвестиционные проекты.

На презентации выступят губернатор Рязанской области Николай Любимов, зампреды регионального правительства Светлана Горячкина и Дмитрий Филиппов, министр культуры области Виталий Попов, замруководителя агентства развития производственных систем и компетенций и руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Оксана Любимова.

Так, в Рыбновском районе строится индустриальный парк «Рязанский». В среду, 6 октября, губернатор области Николай Любимов подписал соглашения с компаниями «Яндекс» и Wildberries.