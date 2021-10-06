Россиянам рассказали, когда за переводы на карту могут списывать деньги

Юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, в каких случаях за переводы на карту списываются деньги.

Юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, в каких случаях за переводы на карту списываются деньги. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Специалист отметил, что налогообложению не подлежат деньги, которые приходят от работодателя, поскольку это зарплата с учетом вычета НДФЛ. С профессиональной деятельности следует уплатить 12% подоходного налога, если сумма в год не выше пяти млн рублей, выше этой суммы — 15%.

По словам юриста, налогом также облагается доход от сдачи жилья. Он посоветовал зарегистрироваться как самозанятому и платить 4% с арендной платы. Также Уткин добавил, что есть налоговый вычет размером в 10 тысяч рублей для «впервые вставших на учет». Кроме того, налогом облагается любой профессиональный доход.

Уткин объяснил, что налог за выигрыш в лотерее следует платить только с шести тысяч рублей, он составит 13%. При выигрыше в рекламной акции, налог составит 35%, в общей сложности он может превысить 50%. Специалист напомнил о «прививочной» лотерее и объяснил, что налог будет больше, если призы в 100 тысяч стимулировались в рамках рекламной акции. Если это простой розыгрыш призов, то победители должны заплатить 13% через форму 3-НДФЛ.