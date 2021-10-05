В Рязани ищут свидетелей аварии с участием пешехода на улице Тимуровцев
Авария произошла 24 сентября 2021 года, в 08:00 на улице Тимуровцев около дома № 6. На пешеходном переходе неустановленный автомобиль сбил девушку и скрылся с места ДТП.
В Рязани ищут свидетелей аварии с участием пешехода на улице Тимуровцев. Об этом
Авария произошла 24 сентября 2021 года, в 08:00 на улице Тимуровцев около дома № 6. На пешеходном переходе неустановленный автомобиль сбил девушку и скрылся с места ДТП. Пешеход получила травмы.
Всех, у кого есть информация о ДТП, попросили обращаться по номеру: