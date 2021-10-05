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В инфекционном госпитале в Кирове произошел пожар
Погибли два человека.

В инфекционном госпитале в Кирове произошел пожар. Об этом сообщили РИА Новости.

Возгорание произошло в ночь на вторник, 5 октября, в одной из палат корпуса для пациентов с COVID-19. По предварительным данным, происшествие случилось из-за действий одного из пациентов. Погибли два человека, эвакуировали 43 больных.

По факту пожара региональный следком начал проверку.

«В результате происшествия в огне погибли двое больных, 66-летний и 82-летний мужчины. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, организовано проведение доследственной проверки. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных», — прокомментировали в ведомстве.

В больнице сообщили, что корпус планируют запустить в течение суток.

Напомним, 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом ОКБ имени Семашко в Рязани произошел пожар. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Позже скончалась еще одна пострадавшая.

Фото «Кировская правда»