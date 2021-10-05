Муж пропавшей Елены Логуновой рассказал, что было в чемонданах, которые он вывозил из дома

Об этом Александр Логунов сообщил в шоу «На самом деле» на «Первом канале».

Муж пропавшей Елены Логуновой рассказал, что было в чемоданах, которые он вывозил из дома. Об этом Александр Логунов сообщил в шоу «На самом деле» на «Первом канале» во вторник, 5 октября.

Он рассказал, что супруги планировали сделать ремонт на балконе. На нем и находились чемоданы и другие вещи.

Александр Логунов вынес в коридор два туристических пустых чемодана, которые поместил друг в друга. Два тормозных диска, ходунки и коробку с балкона он положил в черный мешок. Эти вещи мешали выезду коляски, поэтому позже он их вывез.