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Муж пропавшей Елены Логуновой рассказал, что было в чемонданах, которые он вывозил из дома
Об этом Александр Логунов сообщил в шоу «На самом деле» на «Первом канале».

Муж пропавшей Елены Логуновой рассказал, что было в чемоданах, которые он вывозил из дома. Об этом Александр Логунов сообщил в шоу «На самом деле» на «Первом канале» во вторник, 5 октября.

Он рассказал, что супруги планировали сделать ремонт на балконе. На нем и находились чемоданы и другие вещи.

Александр Логунов вынес в коридор два туристических пустых чемодана, которые поместил друг в друга. Два тормозных диска, ходунки и коробку с балкона он положил в черный мешок. Эти вещи мешали выезду коляски, поэтому позже он их вывез.

Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года при загадочных обстоятельствах. Уголовное дело по факту исчезновения взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин. Историю девушки показали на федеральном канале.