В Рязани проверят систему оповещения
Проверка системы пройдет с 10:40. В городе запустят электросирены и громкоговорители. Также оповещение включат в эфире общероссийских теле- и радиоканалов.
В среду, 6 октября, в Рязани проверят систему оповещения. Об этом сообщил сайт МЧС России.
Проверка системы пройдет с 10:40. В городе запустят электросирены и громкоговорители. Также оповещение включат в эфире общероссийских теле- и радиоканалов.
Проверки планово проводятся раз в полгода. Предыдущий запуск системы оповещения проходил 3 марта.