Суд снова отказался вернуть уголовное дело экс-мэра Рязани Карабасова прокуратуре

Суд постановил, что защитниками не приведено достаточно оснований для возвращения уголовного дела прокурору.

Суд не вернул уголовное дело экс-мэра Рязани Карабасова прокуратуре. В понедельник, 4 октября, состоялось внеочередное заседание по делу Сергея Карабасова.

Суд постановил, что защитниками не приведено достаточно оснований для возвращения уголовного дела прокурору.

Напомним, юристы посчитали, что во время нахождения Карабасова в московском следственном изоляторе в апреле 2020 года следователи ограничили его право на предоставление защиты. Также Карабасову не вручили копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Адвокат Эдуард Видакас пояснил, что из-за пандемии юристы экс-мэра Рязани не могли попасть в московский изолятор и попросили сдвинуть сроки прибытия. По его словам, в это время следствие назначило адвоката Карабасову без соглашения с ним.

Суд посчитал, что защитниками было допущено злоупотребление своими процессуальными правами. Адвокаты и Карабасов были уведомлены, какое мероприятие запланировано и имели достаточно времени, чтобы подготовиться к нему или предоставить экс-руководителю мэрии другого адвоката.

В свою очередь следователь имел право и обязан был обеспечить защитника Карабасову по назначению. Однако бывший и.о. администрации города ходатайство на другого защитника не заявлял, а настаивал на присутствии своих адвокатов.

Следующее заседание назначено на 22 октября. Его участникам предстоит прение сторон.