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Защита попросила вернуть дело Карабасова прокуратуре из-за новых нарушений
На нем повторно допросили бывшего директора МУП Лесопарка Виталия Исаева.

В пятницу, 1 октября, состоялось заседание по уголовному делу бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова. На нем повторно допросили бывшего директора МУП Лесопарка Виталия Исаева. Свидетелю задали уточняющие вопросы.

После этого представители защиты подали ходатайство на возвращение уголовного дела прокуратуре. Юристы посчитали, что во время нахождения Карабасова в московском следственном изоляторе в апреле 2020 года следователи ограничили его право на предоставлении защиты.

Адвокат Эдуард Видакас пояснил, что из-за пандемии юристы экс-мэра Рязани не могли попасть в московский изолятор и попросили сдвинуть сроки прибытия. По его словам, в это время следствие назначило адвоката Карабасову без соглашения с ним. Ему не разъяснили, что у него есть право пригласить другого защитника в течении пяти дней, если его адвокаты не смогут приехать.

Прокуратура попросила суд не принимать ходатайство, отметив, что защитникам Карабасова было отправлено уведомление о приезде в московский следственный изолятор, но защитники его отклонили. В итоге следствие предоставило бывшему мэру другого адвоката. «Фактически нарушений со стороны следователя не было, поэтому в удовлетворении ходатайства следует отказать», — пояснил прокурор.

Суд примет решение в понедельник, 4 октября, на внеочередном заседании.

Напомним, что на прошлом заседании допросили бывшего подчиненного Карабасова.