Рязанка ранила мужа ножом в живот
33-летний рязанец и его 31-летняя супруга выпивали, между ними начался конфликт. Во время словесной перепалки женщина схватила нож и ранила мужа ножом в живот.
В Рязани женщина напала на супруга с ножом. Об этом сообщила
Инцидент произошел в одном из домов на улице Крупской. 33-летний рязанец и его 31-летняя супруга выпивали, между ними начался конфликт. Во время словесной перепалки женщина схватила нож и ранила мужа ножом в живот.
Мужчину доставили в больницу. Медики сообщили о произошедшем в полицию.
Нож изъяли, супругу пострадавшего задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.