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Рязанка ранила мужа ножом в живот
33-летний рязанец и его 31-летняя супруга выпивали, между ними начался конфликт. Во время словесной перепалки женщина схватила нож и ранила мужа ножом в живот.

В Рязани женщина напала на супруга с ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Крупской. 33-летний рязанец и его 31-летняя супруга выпивали, между ними начался конфликт. Во время словесной перепалки женщина схватила нож и ранила мужа ножом в живот.

Мужчину доставили в больницу. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

Нож изъяли, супругу пострадавшего задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.