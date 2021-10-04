На пяти улицах Рязани отключат холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
На пяти улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом
Во вторник, 5 октября, с 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- 3-й Мопровский переулок, дома №№ 8, 10, 12;
- улица Весенняя, дома №№ 3/15, 5, 7, 7 корпус 1, 9, 9 корпус 1, 11;
- улица Высоковольтная, дом № 34/13;
- улица Чкалова, дома №№ 5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 9, 13, 9-а (школа № 17);
- улица профессора Никулина, дом № 6 корпус 1.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.