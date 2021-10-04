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Мать пропавшей Елены Логуновой прошла полиграф в ток-шоу «Прямой эфир»
Студию ток-шоу посетил полиграфолог из Рязани Николай Демин, который проверял супруга пропавшей — Александра, но из-за подписки о неразглашении результаты проверки он не озвучил.

Мать пропавшей Елены Логуновой прошла полиграф в ток-шоу «Прямой эфир» на «России-1». Передача выйдет в эфир в понедельник, 4 октября.

Студию ток-шоу посетил полиграфолог из Рязани Николай Демин, который проверял супруга пропавшей — Александра, но из-за подписки о неразглашении результаты проверки он не озвучил.

Также у Демина прошла проверку на полиграфе мать Елены Логуновой, во время которой она заявила, что он и ее родственники не знают где находится пропавшая девушка, и она не причастна к исчезновению дочери.

Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года при загадочных обстоятельствах. Уголовное дело по факту исчезновения взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин. Историю девушки показали на федеральном канале.