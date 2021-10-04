Мать пропавшей Елены Логуновой прошла полиграф в ток-шоу «Прямой эфир»

Студию ток-шоу посетил полиграфолог из Рязани Николай Демин, который проверял супруга пропавшей — Александра, но из-за подписки о неразглашении результаты проверки он не озвучил.

Мать пропавшей Елены Логуновой прошла полиграф в ток-шоу «Прямой эфир» на «России-1». Передача выйдет в эфир в понедельник, 4 октября.

Студию ток-шоу посетил полиграфолог из Рязани Николай Демин, который проверял супруга пропавшей — Александра, но из-за подписки о неразглашении результаты проверки он не озвучил.

Также у Демина прошла проверку на полиграфе мать Елены Логуновой, во время которой она заявила, что он и ее родственники не знают где находится пропавшая девушка, и она не причастна к исчезновению дочери.