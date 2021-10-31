\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
12°
Пнд, 01
13°
Втр, 02
ЦБ USD 70.52 -0 30/10
ЦБ EUR 82.29 0.45 30/10
Нал. USD 70.22 / 71.50 09:57
Нал. EUR 81.90 / 82.90 09:57
Новости
Публикации
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязани с 30 октября ужесточили коронавирусные огранич...
Вчера 21:20
5 663
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 16:43
2 172
Жизнь после взрыва: траур в поселке Лесной
Утром 22 октября в поселке в поселке Лесной Шиловского...
29 октября 14:36
6 584
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
9 608
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России могут продлить локдаун
В Роспотребнадзоре не исключили, что локдаун может быть продлен. Об этом рассказал «Известиям» замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В Роспотребнадзоре не исключили, что локдаун может быть продлен. Об этом рассказал «Известиям» замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, при коэффициенте распространения коронавируса больше единицы исключать продления локдауна нельзя.

«Цифра одна — это коэффициент распространения. Если он больше единицы, то мы вступаем в достаточно напряженный период. И второй очень важный критерий — это наличие свободных коек. Поэтому распространение может увеличиваться, но число свободных коек — оно регламентируется. Также важным критерием считается не просто число свободных коек, а наличие ИВЛ. Ограничительные мероприятия ввели на неделю. Скоро мы поймем, насколько эффективными оказались эти мероприятия. Но альтернативы вакцинации нет. Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — рассказал Горелов.

Напомним, в России режим нерабочих дней действует с 30 октября до 7 ноября.