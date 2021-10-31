В России могут продлить локдаун

В Роспотребнадзоре не исключили, что локдаун может быть продлен. Об этом рассказал «Известиям» замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В Роспотребнадзоре не исключили, что локдаун может быть продлен. Об этом рассказал « Известиям » замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, при коэффициенте распространения коронавируса больше единицы исключать продления локдауна нельзя.

«Цифра одна — это коэффициент распространения. Если он больше единицы, то мы вступаем в достаточно напряженный период. И второй очень важный критерий — это наличие свободных коек. Поэтому распространение может увеличиваться, но число свободных коек — оно регламентируется. Также важным критерием считается не просто число свободных коек, а наличие ИВЛ. Ограничительные мероприятия ввели на неделю. Скоро мы поймем, насколько эффективными оказались эти мероприятия. Но альтернативы вакцинации нет. Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — рассказал Горелов.

Напомним, в России режим нерабочих дней действует с 30 октября до 7 ноября.