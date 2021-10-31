Рязанцы рассказали о массовой гибели ворон

Рязанцы вновь заметили множество мертвых птиц в городе. Видео РЗН. инфо прислали читатели в воскресенье, 31 октября.

Рязанцы вновь заметили множество мертвых птиц в городе. Видео РЗН. инфо прислали читатели в воскресенье, 31 октября.

По словам автора, видео снято на улице Октябрьской. Трупы ворон лежат среди деревьев в пяти метрах друг от друга.

Напомним, жители уже замечали подобную картину на Народном бульваре.

В августе рязанский ветеринар рассказывал, что птицы болеют лихорадкой Западного Нила — вирусом, который передается через укусы комаров и от птицы к птице. Он поражает нервную систему, почки, кишечник, у птицы отказывают лапы, наблюдается мышечная слабость, неестественное положение головы, птица сидит на хвосте, широко расправив крылья. Ветеринар добавил, что заболеванию подвержены все птицы, особенно хищные, врановые и водоплавающие.