Аквапарк «Окская жемчужина» накажут за работу во время антиковидных ограничений

Во время рейда управления Роспотребнадзора по проверке соблюдения антиковидных ограничений обнаружилось, что детские аттракционы в аквапарке «Окская жемчужина» работают, несмотря на запрет.

Во время рейда управления Роспотребнадзора по проверке соблюдения антиковидных ограничений обнаружилось, что детские аттракционы в аквапарке «Окская жемчужина» работают, несмотря на запрет. Об этом сообщает опергруппа Правительства региона. В отношении юридического лица будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Материалы направлены в суд. Рейды специалистов продолжатся.

Напомним, с 30 октября заведениям запрещено работать с 23:00 до 6:00. Запрещена зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа игровых комплексов и комнат в ТРЦ.