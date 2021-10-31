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Аквапарк «Окская жемчужина» накажут за работу во время антиковидных ограничений
Во время рейда управления Роспотребнадзора по проверке соблюдения антиковидных ограничений обнаружилось, что детские аттракционы в аквапарке «Окская жемчужина» работают, несмотря на запрет.

Во время рейда управления Роспотребнадзора по проверке соблюдения антиковидных ограничений обнаружилось, что детские аттракционы в аквапарке «Окская жемчужина» работают, несмотря на запрет. Об этом сообщает опергруппа Правительства региона. В отношении юридического лица будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Материалы направлены в суд. Рейды специалистов продолжатся.

Напомним, с 30 октября заведениям запрещено работать с 23:00 до 6:00. Запрещена зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа игровых комплексов и комнат в ТРЦ.