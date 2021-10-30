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В Рязанской области задержали двух скрывавшихся от суда преступников
Правоохранители нашли и задержали в Рязанской области двоих злоумышленников, пытавшихся скрыться от суда. Мужчины были объявлены в федеральный розыск, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители нашли и задержали в Рязанской области двоих злоумышленников, пытавшихся скрыться от суда. Мужчины были объявлены в федеральный розыск, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району Рязани задержали 21-летнего местного жителя. Рязанца подозревают в совершении кражи. Он пытался скрыться от суда и был объявлен в федеральный розыск.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» задержали 24-летнего жителя Скопина. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении кражи. Злоумышленник пытался скрыться от суда, был объявлен в федеральный розыск.

Задержанные переданы инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.