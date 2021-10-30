В Рязанской области задержали двух скрывавшихся от суда преступников

Правоохранители нашли и задержали в Рязанской области двоих злоумышленников, пытавшихся скрыться от суда. Мужчины были объявлены в федеральный розыск, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Оперативники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району Рязани задержали 21-летнего местного жителя. Рязанца подозревают в совершении кражи. Он пытался скрыться от суда и был объявлен в федеральный розыск.
Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» задержали 24-летнего жителя Скопина. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении кражи. Злоумышленник пытался скрыться от суда, был объявлен в федеральный розыск.
Задержанные переданы инициаторам розыска.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.