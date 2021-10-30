В Рязанской области от коронавируса скончались еще 13 человек
Еще 13 жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил федеральный оперштаб.
Еще 13 жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил федеральный оперштаб.
Всего от COVID-19 умерли 1397 рязанцев.
За сутки выявили 240 случаев заражения. Всего COVID-19 заразились 47 726 жителей.
Выздоровели 144 человека. Всего вылечились 42 629 жителей региона.
Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — второй раз за неделю показатель превысил 40 тысяч. За последние сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 40 251. Умерли 1160 человек.