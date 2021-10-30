\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
13°
Вск, 31
12°
Пнд, 01
13°
ЦБ USD 70.52 -0 30/10
ЦБ EUR 82.29 0.45 30/10
Нал. USD 70.22 / 71.50 09:57
Нал. EUR 81.90 / 82.90 09:57
Новости
Публикации
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
Вчера 16:43
1 150
Жизнь после взрыва: траур в поселке Лесной
Утром 22 октября в поселке в поселке Лесной Шиловского...
Вчера 14:36
4 623
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
8 091
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 17:15
4 570
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области от коронавируса скончались еще 13 человек
Еще 13 жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил федеральный оперштаб.

Еще 13 жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего от COVID-19 умерли 1397 рязанцев.

За сутки выявили 240 случаев заражения. Всего COVID-19 заразились 47 726 жителей.

Выздоровели 144 человека. Всего вылечились 42 629 жителей региона.

Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — второй раз за неделю показатель превысил 40 тысяч. За последние сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 40 251. Умерли 1160 человек.