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В Рязани отключили свет на нескольких улицах
В центре Рязани из-за аварии отключили электроэнергию на нескольких улицах. Света нет на улицах Семинарской, Почтовой, Сенной, Кольцова, Пожалостина, Соборной, Бутырки.

В центре Рязани из-за аварии отключили электроэнергию на нескольких улицах. Света нет на улицах Семинарской, Почтовой, Сенной, Кольцова, Пожалостина, Соборной, Бутырки, сообщили в диспетчерской МУП «РГРЭС».

Рабочие устраняют последствия аварии.

Подачу электроэнергии обещали возобновить в течение трех часов.