В Рязани отключили свет на нескольких улицах
В центре Рязани из-за аварии отключили электроэнергию на нескольких улицах. Света нет на улицах Семинарской, Почтовой, Сенной, Кольцова, Пожалостина, Соборной, Бутырки.
В центре Рязани из-за аварии отключили электроэнергию на нескольких улицах. Света нет на улицах Семинарской, Почтовой, Сенной, Кольцова, Пожалостина, Соборной, Бутырки, сообщили в диспетчерской МУП «РГРЭС».
Рабочие устраняют последствия аварии.
Подачу электроэнергии обещали возобновить в течение трех часов.