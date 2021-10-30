Ушел из жизни диктор и телеведущий Игорь Кириллов

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет.

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает «Первый канал».

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — говорится в сообщении.

Причину смерти не сообщили.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина . С 1955 по 1956 играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). С 1957 года работал на телевидении.

Кириллов более 20 лет вел программу «Время». В апреле 1961-го именно Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина. Руководил дикторским отделом на «Первом канале». Имеет звание Народного артиста СССР.