В Шиловском районе нашли заблудившегося 81-летнего пенсионера
В селе Инякино Шиловского района волонтеры нашли заблудившегося пенсионера. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».
В селе Инякино Шиловского района волонтеры нашли заблудившегося пенсионера. Об этом сообщается в группе поискового отряда
Вечером 2 октября волонтерам поступила срочная заявка: 81-летний мужчина ушел за грибами и не вернулся. При себе у него ничего не было.
На выезд из Рязани собрались 10 человек. На месте группы получили задачи. Через 15 минут после отправки последней пенсионера нашли живым.