Рязанцам пообещали «старое бабье лето»

Во всей Центральной России ожидается наступление «старого бабьего лета». Об этом в воскресенье, 3 октября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, это означает наступление солнечной и сухой погоды на следующей неделе.
«Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклона скандинавского происхождения, который будет „высушиваться“ и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме начала октября», — написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.
Тишковец рассказал также, что ночью температура будет опускаться до нулевой отметки, в среду, четверг и пятницу возможны легкие заморозки, днем прогнозируют +7…+12 градусов.