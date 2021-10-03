Момент ДТП возле рязанского политеха попал на видео
Момент аварии на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской попал на видео. Запись опубликовали в соцсетях.
Момент аварии на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской попал на видео. Запись опубликовали в
На кадрах видно, что одна из легковушек поворачивала налево и въехала в машину, двигавшуюся в прямом направлении.
Напомним, вечером в субботу, 2 октября, на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской столкнулись два автомобиля. Они получили сильные повреждения.
Выясняются подробности случившегося.