В Рязани планируют возобновить движение маршруток № 45

Мэр Елена Сорокина рассказала, что с жителями Ворошиловки обсудили вопрос транспортной доступности. Глава горадминистрации отметила, что планируется восстановить перевозки по 45-му маршруту, на котором будут работать восемь автобусов среднего класса.

В пятницу, 28 октября, мэр Рязани Елена Сорокина пообщалась с жителями поселков Ворошиловка и Борки. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Сорокина рассказала, что с жителями Ворошиловки обсудили вопрос транспортной доступности. Мэр отметила, что планируется восстановить перевозки по 45-му маршруту, на котором будут работать восемь автобусов среднего класса.

Автобусы проследуют от Ворошиловки через улицы Октябрьскую и Молодцова, Северную окружную дорогу, Первомайский проспект, улицу Кремлевский Вал, улицу Кальную в микрорайон ДПР -1.

Сорокина сообщила, что вдоль проезжей части от дома № 17 до дома № 15 корпус 2 по улице 1-я Красная нет пешеходного тротуара.

«Необходимо обеспечить безопасность маршрута. Поручила управлению благоустройства совместно с ГИБДД проработать возможные варианты решения», — написала мэр Рязани.

Она заявила, что в порядок нужно привести территорию по улице Старореченской — удалить высохшие деревья.

«Проблема аварийных ясеней и каштанов в городе масштабная. Обязательно дам поручение осмотреть обозначенную территорию, там, где есть угроза жизни и здоровью горожан, провести опиловку и снос высохших деревьев в первую очередь», — добавила Сорокина.

Также мэр обсудила с рязанцами детскую площадку в районе домов 17, 17а, 19, 19а по улице Старореченской. Она отметила, что там нужно установить дополнительное освещение и поручила решить вопрос до 3 ноября.

Жители Ворошиловки попросили установить новогоднюю елку в их поселке. Она поручила организовать эту работу префекту Московского района.

Кроме того, жители Борок пожаловались на работу освещения. Сорокина поручила осмотреть этот участок дирекции благоустройства, принять «меры, чтобы стабилизировать работу линий».

Также мэр обсудила с горожанами ремонт дорог в Борках.

«Ситуация становится лучше, ремонт планомерно проводим. Так, в текущем году в 12 районе мы уже отремонтировали два участка. Но пока охватили не все территории, которые требуют ремонта. На ул. Центральная есть аварийные выбоины. Этот участок внесен в план работ, в ближайшее время проведем там ямочный ремонт», — написала глава горадминистрации.