В России прекратят прием в колледжи по 43 специальностям

В список неактуальный профессий попали рекламный агент, контролер банка, судовой повар, парикмахер, вышивальщица, сборщик обуви и другие.

В России прекратят прием в колледжи по 43 специальностям. Проект приказал разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство просвещения с 31 декабря 2021 года планирует прекратить прием по 43 направлениями «в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда, а также в целях укрупнения профессий по принципу расширения квалификаций».

В список неактуальный профессий попали рекламный агент, контролер банка, судовой повар, парикмахер, вышивальщица, сборщик обуви и другие.