В региональный парламент внесли проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Документ внесли в электронном виде.

В пятницу, 29 октября, правительство Рязанской области внесло в облдуму законопроект «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Документ внесли в электронном виде. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин прокомментировал внесение проекта бюджета.

«Сегодня мы впервые получили проект бюджета Рязанской области в электронном виде. Он сбалансирован по доходам и расходам. Мы видим приоритеты бюджета. Это выполнение всех социальных обязательств государства перед жителями Рязанской области. В бюджете заложены ресурсы для поддержки инвестиционных проектов. Без развития экономики невозможно работать над повышением качества услуг, представляемых людям. Важный момент — увеличение расходов на здравоохранение и борьбу с ковидом. Это жизнь и здоровье людей», — рассказал Аркадий Фомин.

Председатель регионального парламента отметил, что у депутатов впереди большая работа. Будут проведены публичные слушания по проекту бюджета с привлечением общественности, предстоит детальное рассмотрение документа в комитетах.

Планируется, что ко второму чтению проект бюджета региона будет готовиться уже с учетом принятых на федеральном уровне параметров, которые будут доведены до каждого региона.

«И уже тогда мы увидим ту помощь, поддержку, которую наша область из года в год получает из федерального центра», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Ближайшее заседание комитета по бюджету и налогам состоится 3 ноября.