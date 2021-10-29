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В «Наташкином» парке посадят деревья и кустарники
В парке снесли аварийные и больные деревья, которые нашли во время комиссионного обследования, проводимого с участием депутатов и ученых-экологов. Ученые сообщили, что ясени погибли из-за поражения златкой.

Территорию «Наташкиного» парка проинспектировали депутаты Рязанской городской думы Александр Сидоров и Александр Чайка. На вопросы депутатов ответили представители управления благоустройства города и подрядчика.

В парке снесли аварийные и больные деревья, которые нашли во время комиссионного обследования, проводимого с участием депутатов и ученых-экологов. Ученые сообщили, что ясени погибли из-за поражения златкой, отметив, что в городских условиях бороться с этими вредителями, используя химические препараты, невозможно. При этом отмечалось, что симптомы болезни могут визуально определяться — сухая крона, а также не определяться — крона есть, а корень уже поражен. Последствие болезни — не только падение отдельных веток, но и дерева в целом.

Для безопасности людей, отдыхающих в парке, и автомобилистов, паркующих автомобили в непосредственной близости от зеленых насаждений, комиссия решила вырубить 76 ясеней с признаками усыхания в результате заражения вредителем — ясеневой узкотелой изумрудной златкой, а также три сухих клена и одну липу с признаками усыхания. Аварийные деревья удалили, ведется корчевание пней.

Депутаты городской думы Александр Сидоров и Александр Чайка отметили необходимость дополнительного озеленения Верхнего городского парка: взамен удаленных аварийных деревьев необходимо высадить новые. Как сообщила заместитель начальника городского управления благоустройства Мария Гермони, в рамках муниципального контракта по благоустройству Верхнего городского парка (3 очередь) предусмотрена высадка свыше 700 единиц зеленых насаждений: дубы, березы, ели, различные кустарники — барбарисы, форзиции, сирень, спиреи, гортензии и другие. К посадке зеленых насаждений планируют приступить уже в эти выходные. Кроме того, подготовлены участки, где по просьбам рязанцев обустроят новые клумбы.

Озеленить парк планируют продолжить и в будущем году. Депутаты городской думы будут держать ситуацию на контроле.