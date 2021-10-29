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В Кемерове вынесли приговор фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Заводский районный суд Кемерова назначил бывшему гендиректору Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ) Юлии Богдановой 14 лет колонии общего режима.

В Кемерове вынесли приговор фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом пишет ТАСС.

Заводский районный суд Кемерова назначил бывшему гендиректору Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ) Юлии Богдановой 14 лет колонии общего режима. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности.

Технический директор ТРЦ Георгий Соболев осужден на 11 лет колонии, гендиректор основного арендатора Надежда Судденок получила 13,5 лет колонии.

Охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина приговорили к восьми годам колонии, главу компании по обслуживанию противопожарной системы осудили на 6,5 лет колонии.

Инженера противопожарной системы в ТРЦ приговорили к 5,5 года колонии. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил шесть лет колонии.

Пожарный Сергей Генин приговорен к пяти годам колонии за халатность при тушении ТРЦ «Зимняя вишня».

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.