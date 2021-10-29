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Стало известно, какие законы вступают в силу в ноябре
Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он обратил внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в ноябре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта.

По словам Володина, закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.

«Это важно для защиты здоровья наших граждан» — отметил председатель Госдумы.

Он рассказал, что с 1 ноября в силу вступит закон о контроле за оборотом драгоценных металлов. Юридические лица, которые занимаются их добычей, производством или извлечением, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК информацию о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

С 23 ноября потребуется лицензирование для сервисного обслуживания вооружения и военной техники. Исключением будут госконтракты о сервисном обслуживании, которые были заключены до этого срока.

Также с ноября начнут регистрировать корпоративные сим-карты. Компании и индивидуальные предприниматели должны будут передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября, иначе карты заблокируют. Сотрудники должны будут подтвердить действия, сделать это можно будет на портале госуслуг. Отмечается, что закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.