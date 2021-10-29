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Рязанцам разрешили посещать общественные места без QR-кода, чтобы вакцинироваться
Ранее рязанцам запретили посещать торговые центры без QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном за последние полгода заболевании, либо медотводу к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Рязанцам разрешили посещать общественные места без QR-кода, чтобы вакцинироваться. Об этом говорится в распоряжении губернатора № 319-рг, опубликованном в пятницу, 29 октября.

«Положения данного пункта не распространяются на посещение гражданами пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в распоряжении губернатора.

Ранее рязанцам запретили посещать торговые центры без QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном за последние полгода заболевании, либо медотводу к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.