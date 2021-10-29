Минздрав предупредил рязанцев о новом виде мошенничества, связанном с вакцинацией

Мошенники звонят горожанам и просят пройти опрос о вакцинации. В ходе разговора они просят нажать на устройстве определенную комбинацию клавиш, после чего блокируют телефон и взламывают его.

В Рязанской области появился новый вид мошенничества, связанный с вакцинацией. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Мошенники звонят горожанам и просят пройти опрос о вакцинации. В ходе разговора они просят нажать на устройстве определенную комбинацию клавиш, после чего блокируют телефон и взламывают его.

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец отметил, что волонтеры, которые обзванивают население и приглашают пройти вакцинацию, не просят нажимать никаких кнопок. Он предупредил рязанцев, что эту деятельность ведут мошенники.