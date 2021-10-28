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WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов
Приложение перестанет поддерживаться с 1 ноября.

Пользователей WhatsApp предупредили, что на некоторых моделях смартфонов мессенджер перестанет работать. Информация об этом появилась на сайте компании в разделе «вопросы-ответы», сообщили РИА Новости.

С 1 ноября приложение перестанет поддерживаться на смартфонах Android, чьи операционные системы ниже 4.1, а также на iPhone ниже iOS 10.

Как отметил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров, тем самым приложение станет недоступно примерно для десяти тысяч гаджетов.

«Речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики „железа“ которых уже не могут позволить обновить их операционную систему. Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно десятилетней давности», — рассказал Бедеров.

Приложение станет недоступно для таких девайсов из-за истекшего срока эффективной технической эксплуатации. По словам Бедерова, у таких устройств давно пришла в негодность аккумуляторная батарея, а мощности процессора и объема ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений.