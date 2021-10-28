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Водителей будут лишать прав за три грубых нарушения ПДД
За такое нарушение грозит лишение прав от двух до трех лет и штраф размером в 50 тысяч рублей.

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ужесточат наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

За такое нарушение грозит лишение прав от двух до трех лет и штраф размером в 50 тысяч рублей.

Проект нового КоАП также предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения на срок от одного года до полутора лет.

Законопроекты направили на согласование, после этого новую редакцию внесут в правительство.