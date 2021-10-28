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В рязанском жилом комплексе «Наследие Современности» появится видовая терраса на крыше
С террасы открываются виды на исторический центр Рязани и кремль. Открытие запланировано на весну 2022 года.

Девелоперская компания «Мармакс» завершает работы по благоустройству видовой террасы на крыше жилого комплекса «Наследие Современности» на улице Маяковского. С террасы открываются виды на исторический центр Рязани и кремль. Открытие запланировано на весну 2022 года.

«Видовая терраса — это территория для всех жителей этого комплекса. Это уникальный формат для рынка Рязани. На общей террасе можно наслаждаться рассветом и закатом, читать книги, работать и даже отмечать праздники с соседями. Пространство условно поделено на несколько зон: приватные для уединения и отдыха, большие для размещения компанией, специальные для занятий спортом на свежем воздухе. К открытию здесь появится удобная и красивая мебель из ротанга», — рассказали в «Мармакс».

В компании добавили, что сегодня общественные пространства в жилых домах — это одна из ведущих градостроительных тенденций. В «Мармаксе» объяснили, что застройщики создают в своих проектах подобные пространства для улучшения коммуникации жителей, укрепления добрососедских отношений, совместной деятельности.

В жилых комплексах компании «Мармакс» есть коворкинги и фитнес-центры для жителей, а также оборудованные детские игровые комнаты, которые позволяют детям общаться и налаживать дружеские связи.

Компания «Мармакс» также уделила внимание ландшафтному проектированию террасы и привлекла специалистов-ландшафтных архитекторов из Нидерландов и Москвы, которые разработали концепцию, опирающуюся на принципы экологичности, эстетики и функциональности.

Растения для оформления территории доставили из питомника LORBERG в Германии. Чтобы проверить, насколько хорошо растения адаптированы к климатическим условиям, осенью 2020 года их подняли на крышу жилого комплекса, где они наблюдались специалистами.

«Для жизнеобеспечения растений, были спроектированы уникальные системы полива и дренажа, подобраны специальные грунты и разработаны сложные инженерных решения», — рассказали в компании.